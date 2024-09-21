Мостовой: главное, чтобы Абаскаль после увольнения не позвонил в "Спартак"

Бывший полузащитник испанской "Сельты" Александр Мостовой отреагировал на новость об увольнении Гильермо Абаскаля из испанской "Гранады", пошутив, что руководство клуба допустило ошибку, передает "Чемпионат".
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