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Мостовой: главное, чтобы Абаскаль после увольнения не позвонил в "Спартак"

Мостовой: главное, чтобы Абаскаль после увольнения не позвонил в "Спартак"

Бывший полузащитник испанской "Сельты" Александр Мостовой отреагировал на новость об увольнении Гильермо Абаскаля из испанской "Гранады", пошутив, что руководство клуба допустило ошибку, передает "Чемпионат".

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