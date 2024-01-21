В Ленинградской области загорелся терминал компании "Новатэк"

На территории Морского торгового порта Усть-Луга произошло возгорание на терминале компании НОВАТЭК. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале, передает “КоммерсантЪ”.
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