АЮ

Александр Юткин

ЕС послал. О чем говорить? Осталось разнести то, что осталось у хохлов на Черном море. А их пшеницу и мы можем вывезти в беднейшие страны. Например, в ЕС. Нашими удобрениями и активами они уже запаслись.