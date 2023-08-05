Захарова объяснила США, что нужно России по зерновой сделке
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова выступила с заявлением, что российская сторона ожидает выполнения второй части пакетной договоренности «Черноморская инициатива», которая зафиксирована на бумаге и заверена генсеком ООН.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЕС послал. О чем говорить? Осталось разнести то, что осталось у хохлов на Черном море. А их пшеницу и мы можем вывезти в беднейшие страны. Например, в ЕС. Нашими удобрениями и активами они уже запаслись.
Свежие комментарии