Темы дняПолитика"Если не устраивают цены, то мало зарабатываете": фраза которая показывает культурный уровень российского чиновника КИТЧ &Life Культурный уровень чиновника сложился в 90 е годы, когда надо было хапать, а те, кто рефлексировал - уходили.Вернуться к статье4114НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМНМатвеев НиколайАртемон! Ведь ты тоже мало зарабатываешь? Не правда ли? Зато ты много воруешь, не правда ли?ИИринаВрагам коммунистов ,захватившим РСФСР ,мало оказалось ограбить российский народ ,им еще надо поиздеваться над народом "вы бедные ,потому что вы лентяи и пьяницы ", покрикивать "работать надо ".Юрий DedПластинку смени - а то иголка уже до дыр её протёрла Или зюга новой ещё не прислал .BVBoris VoroninТы Юраска как дебилом родился, так ДЕБИЛОМ и умрёшь - ты просто платный кремлебот!!!Veter ___А ты бесплатный дебил, с отсутствием интеллекта по определению...VGVasily GolovКаждый работающий россиянин производит 5,7$/час.Примерно 1/3 от ВВП-зарплата в час или142,5 руб или 1000 руб/день или 23 тыс руб/мес.Европейский работник дает от 33 до 67$/час. или198$/день или 4356$/мес.Как работаем,так и получаем.Пример Фиат конвейер давал 1 млн машин Фиат-124 в год.Автоваз 600тыс машин в год.Почему?Необязательность поставщиков.Продавались машины без колес.без прикуриваателя(нет кеармического изолятора для спирали, без лампочек в фарах,с перепутанной электроразводкой) без снижения цены.Автоваз не имел складов для НЗ. Все с колес.Николай КузнецовА рабочие-то при чем? Это же вина ИТР, начальства, многие из которых и теперь далеко не простые рабочие. Наши рабочие в тех же условиях работали бы не хуже, большинство, по крайней мере. А то поставят рабочих в допотопные условия, а потом визжат, дескать наши рабочие не хотят работать. И это не пустые слова, и видел такое и работал в таких условиях, инструмент сам за свои деньги себе покупал. Сам начальник проговорился, что депо снабжается только на 15-30 процентов от необходимого. А потом мне всякие уроды (Я огульно о всех) нагло брешут о ленивых рабочих. Скоты!VGVasily GolovЭто так казалось.Был начальником.Купил два станка с ЧПУ,взял из ПТУ операторов.Забастовали токари,фрезеровщики и сверловшики.Начальство продало эти станки.Нельзя обижать класс гегемонов.Как бы не работал,выполнял ли норму,ты обязан соблюсти его зарплату в районе 200 руб/мес. У них на 1 -ом месте сколько платить будешь.Его квалификация в стороне.ИТР хочет автоматизации,но не хочет станочник.Кто угробил станкозаводы? Кто не хотел покупать лицензии на новые станки?Полно нефте-долларов,купил что угодно. К чему пришли?Пришли к импорту и разборчивости в импорте.Профессиональные потребители,но не создатели.Рост в 1 кв.2021г продаж новый автомашин 134%. Нищета и только. Не не хотят,а не могут.Кормовые части Вертолетоносца Мистраль изготовляли в Петербурге.По все России собирали умельцев работать с аргоно-дуговой сваркой.Северодвинск выручил. до 300 тыс руб им платили/мес.Я мне пришлось осваивать полуавтомат.С дипломом.Загрузка,откачка,наполнение -давление аргона,подбор тока,программа.Потом сварка.Только наблюдай за процессом.смотри как оссцилятор не отключился.Дуга погаснет.Все снова.BVBoris VoroninА ты пиздаб..л ЕГЕШный, куда со свиным необразованным рылом лезешь??? Шариков или Швондер??? Тоже кремлёвский приблудок??? Сколько стоишь словооблудная проститутка???!!!...Veter ___Немедленно обращайся к психиатру - возможно он тебе еще сможет помочь...)))Николай КузнецовЭто только ваши, ничем не подтвержденные, слова. А я сталкивался, и не раз, когда говорят одно, притом лозунгами и красивыми словами, а на деле происходит другое. уже далеко не начало 21 века, а я сам крутил гайки в депо с помощью лома и такой-то матери. И ведь при этом требуете, вроде и обосновано, высокой производительности, тыкали в морду нормами выработки. Типа: - у нас всё честно, вы еле норму нарабатываете. А то, чтобы поставить на тепловоз деталь, её очень часто приходилось сначала снять со старого сломанного тепловоза-стояка, а только потом поставить на ремонтируемый. Вот вам и станки с ЧПУ, и мы почему-то не бастовали, наверно вы в другой стране живете. И поэтому я не верю нытью о рабочих-лодырях, хотя и не без таких, всяко бывает.VGVasily GolovНет жил в стране СССР.Станки с ЧПУ выбивал через однокурсников.Один из Японии,другой из Брянска.Бастовали и еще как.Станки продали во Львов ПО "Электрон".Какая выработка при почасовом тарифе.Плати и все.У меня был токарь,который одевал списанный у монтажниц белый халат,наливал стакан водки,выпивал и начинал работать. Работать с вольфрамом не так просто.Твердый,но хрупкий. Дорогой материал.Премия 33% от оклада.не смей наказывать рублем- премией.Отдай 33%.Другой гегемон получил все награды,даже он не знал за что орден.РЛС Воронеж-Дарьял не принимал никакого участия. В итоге он получил все ордена для гражданских.Разнорядки приходили. Два рабочих.Активисты получали.Что имеем сегодня? Вся бытовая техника импортная.90% автомобилей проданных импортные,Трактора импортные.Ростсельмаш часть собирает.Карьерные грузовики импортные.Яйца для вакцин импортные,эмбрионы животных завозим.BVBoris VoroninЭто тебя ПСИХ по ветру носит... По аватарке 100% - полный дебил!!!...Veter ___Чудик, ты даже пару слов самостоятельно сказать не можешь, не говоря уже об аргументах, от тебя только одни оскорбления - ты посмешище и не более...)))NNataНадо взять опыт Китая в этой сфере. Иначе наши не поймут, а после маркировки лба зеленкой сразу всё тайны полишинеля откроются.сергей дружкиннадо менять властьArmer ГадоFНе власть, а систему.Владимр СемкинИспокон веков такое творится, плпробовали изменить в Советах, но и там забуксовали но все таки советская система лучше чем капиталистическая. Вспомните при Советах, в одной структуре оодственники не могли работать вместе, в силовых структурах раз в 5 лет у начальства была ротация чтобы не мог встроиться в коррупцию, если не мог добиться справедливости у начальства ты мог обратится к коммунистам с жалобой и там ты ее мог добиться. Мне могут возразить, что и там была круговая порука, если и была то это единичные случаи, а сейчас это система. Так вы хотите так жить, надеясь что вам повезет, зря не повезет потому что ниши все заняты. Голосуйте против ЕР, которая и строит нынешний капитализм.Strannik WeidМожет быть вспомните о телефонном праве? Тогда если попал в обойму, то уже из неё не выпадешь. И вопросы решались одним звонком. И это тоже была система. Мощная и стойкая.VGVasily GolovГде видели ротацию у военных? Они уйдут в запас,но не расстанутся со знакомыми,дачами и квартирами. Военпред предприятия начал капитаном и дошел до полковника.Минимум ушло 10-12 лет. Он ушел в 60 лет.Предел для полковника. 55-ст.лей и капитан.Вам нишу освободит Навальный?Родственник.пилот истребителя на БФ.Летал до 50 лет.Списали за пьянку.Майор.Сменил квартиры в Калининграде,на Подмосковье.Развелся ,уехал в Казань.Там получил квартиру.Но служебную.Без права продажи.Пенсия 30 тыс руб. 25 лет стажа службы.Про налет часов не отвечает.Светлана КовалеваНадо сократить чиновников до минимума или посадить на рабочию зарплату где как у нас от 25 до 45 т. р., а лучше на пенсию и лишить всех привилегий.Strannik WeidДаешь очереди в госконтролях.Сергей ФедоровСажать всех уродовНиколай КузнецовАга, посадишь их, как же. У них вон даже в инете защитники, Деды, Майки с Полосовыми. Пасутся здесь плотно, и если не получается переговорить народ, то сразу начинают перебранку. В итоге сводя обсуждение к сваре и перебранке. Хитрож...ые ушлепки, по идее, лучше бы на их комменты не реагировать, ну если только с целью потроллить их. Они ведь хоть и хитрые, но недалекие.Андрей ГорностаевРасстреливать.СГСергей ГрибановА работать за них кто будет?АРАлександр РакитинА они, что, работают? Эти персонажи имитируют работу и организуют каналы для слива бюджетного бабла в свои карманы. Они ведь даже Президенту на совещаниях не могут.ответить на элементарные вопросы. Размеры хищений из госбюджета просто зашкаливают. И это только по официальной информации, а что происходит на самом деле можно только догадываться. Вот только один пример: несколько лет назад тогдашний премьер Медведев выделил для восстановления разрушенной системы семеноводства в стране более 340 млрд. руб. и поручил эту "работу" Министерству науки и образования. В результате деньги освоили, а семена продолжаем закупать в США.Какое отношение Минобрнауки имеет к семеноводству можно только догадываться. И подобное происходит сплошь и рядом. Но ответственности никто не несет.Armer ГадоFА они работают?VGVasily GolovПатронов не хватит.Деды их делают.Туда молодежь на роторные автоматы не затащишь.Юрий DedЗнаете вот почему то не кто не вспоминает и другое высказывание классика .Кажется в произведении = Егор булычёв и другие = . = Вы милейший получаете ровно столько во сколько себя оценили =ОМолег мотынгаЭто не фраза - это идеалогия государства, что делать: менять или идеалогию , или ...Александр ЗвонковЧиновники государства в большинстве террористы нашей РОДИНЫ в конце-концов и судить их надо как террористов.АПАЛЕКСАНДР ПУГОВКИНПросто в России власть принадлежит не народу, который в большинстве своем совершенно бесправен, а чиновникам, в основном членам партии "Единая Россия". Чиновничество превратилось в правящий класс и, фактически, узурпировало власть в стране - это позволяет чиновничеству практически безнаказанно совершать свои преступления, не думая о последствиях.VGVasily GolovНарод на выборах выдал доверенность на управление.Тут и закончилась власть народа.Народ самолично отдал власть чиновникам,Теперь поняли,что не тем.Поздно.vi viВообще то, эта фраза, прежде всего показывает, культурный уровень автора. И, экономический уровень грамотности автора. Зарплата определяется цифрами, не прилагательными.Veter ___Один дебил сказал, второй полный дебил подхватил и размазал по всей России в своей примитивной тупой статейке, точнее писульке...Виталий РудзитА пенсионерам тоже зарабатывать?!!!Валера ЮшковВсё не нажрутся гниды.Валера ЮшковСытый голодного всё равно не разумеет, если у него 100 000р получка, а у рабочего 15 000 заработок, то о чём они думают?петр камЧто делать...Расстрел однозначно,с конфискацией всего,вплоть до трусов у "гениальных"бизнесменов женушек,сыночков и прочих родственников.Была такая НКВД,вот и сейчас она необходима.Иначе захлебнемся в этих...чиновниках да управленцах.ВладимирПока власть будет позволять ворам воровать и вывозить миллиарды за бугор, и если государство не контролирует Банк и цены, то ни чего не изменится... Воры будут до последнего опустошать ресурсы и вывозить бабло... Паразиты захватили власть.... Прогрессивный налог для паразитов так и не ввели...Комментировать
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