Беженец из ДНР рассказал о «голой земле» после ВСУ

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) при отступлении оставляют за собой лишь «голую землю». Об этом РИА Новости сообщил эвакуированный из поселка Раздольное в Донецкой народной республике (ДНР) местный житель.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии