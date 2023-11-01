Полковник Макгрегор: США будут противостоять завершению кризиса на Украине

Соединенные Штаты будут делать все возможное, чтобы не дать украинскому кризису завершиться. Такое заявление сделал бывший советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью американскому журналисту Стивену Гарднеру.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии