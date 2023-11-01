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Полковник Макгрегор: США будут противостоять завершению кризиса на Украине

Полковник Макгрегор: США будут противостоять завершению кризиса на Украине

Соединенные Штаты будут делать все возможное, чтобы не дать украинскому кризису завершиться. Такое заявление сделал бывший советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью американскому журналисту Стивену Гарднеру.

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