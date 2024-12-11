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Радость, творчество и поддержка. Актив Ленинской районной организации Бобруйска РОО ´Белая Русь´ посетил специальную школу го...

Радость, творчество и поддержка. Актив Ленинской районной организации Бобруйска РОО ´Белая Русь´ посетил специальную школу го...

Радость, творчество и поддержка. Актив Ленинской районной организации Бобруйска РОО ´Белая Русь´ посетил специальную школу города в Международный день инвалидовСобытие собрало учащихся, их родителей, педагогов и представителей общественных организаций, объединив всех в атмосфере радости и единства.

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