Радость, творчество и поддержка. Актив Ленинской районной организации Бобруйска РОО ´Белая Русь´ посетил специальную школу го...

Радость, творчество и поддержка. Актив Ленинской районной организации Бобруйска РОО ´Белая Русь´ посетил специальную школу города в Международный день инвалидовСобытие собрало учащихся, их родителей, педагогов и представителей общественных организаций, объединив всех в атмосфере радости и единства.