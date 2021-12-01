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В России пройдут мероприятия к 125-летию со дня рождения маршала Жукова

В России пройдут мероприятия к 125-летию со дня рождения маршала Жукова

В день рождения четырежды Героя Советского Союза, маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова, 1 декабря 2021 года, когда исполняется 125 лет с этого события, пройдут юбилейные мероприятия, организованные совместно с Музеем Победы.

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