В России пройдут мероприятия к 125-летию со дня рождения маршала Жукова

В день рождения четырежды Героя Советского Союза, маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова, 1 декабря 2021 года, когда исполняется 125 лет с этого события, пройдут юбилейные мероприятия, организованные совместно с Музеем Победы.