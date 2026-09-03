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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эндрю Уиггинс о переходе Клэя Томпсона в «Майами»: «С ним мы можем сделать нечто особенное»

Форвард « Майами » Эндрю Уиггинс с особым энтузиазмом воспринял приход Клэя Томпсона , с которым ранее выступал за «Голден Стэйт».

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