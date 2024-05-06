Дроны атаковали машины в Белгородской области, погибли шесть человек

В результате атаки пострадали более 30 человек, 6 — погибли, сообщили в Оперштабе.<strong>В Борисовском районе Белгородской области ВСУ с помощью БПЛА атаковали машины ГК «Агро-Белгорье», перевозившие сотрудников свинокомплекса.
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