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Дроны атаковали машины в Белгородской области, погибли шесть человек

Дроны атаковали машины в Белгородской области, погибли шесть человек

В результате атаки пострадали более 30 человек, 6 — погибли, сообщили в Оперштабе.<strong>В Борисовском районе Белгородской области ВСУ с помощью БПЛА атаковали машины ГК «Агро-Белгорье», перевозившие сотрудников свинокомплекса.

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