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Киммих о 5:1 с «Лейпцигом»: «Баварии» было важно отреагировать на поражение от «Майнца». Мы одержали убедительную победу»

«Мы показали очень хорошую игру. Мы здорово начали и тут же пропустили ответный гол, но с самого начала было видно, что мы очень хотели выиграть.

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