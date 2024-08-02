Брюссель потребовал у Венгрии прояснить упрощение въезда для русских

Список вопросов по поводу решения Будапешта смягчить визовые правила для граждан России и Белоруссии направила властям Венгрии Еврокомиссия, сообщила комиссар ЕС по внутренним делам Ильва Юханссон в социальной сети X.
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