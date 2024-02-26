Южноуральские гандболисты вышли в плей-офф Суперлиги

ГК «Динамо-Сунгуль» пробился в плей-офф гандбольного чемпионата. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, южноуральский гандбольный клуб одержал победу в выездном матче в Саратове.