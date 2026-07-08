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Газета.ру

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Ученый Минин: хранить бензин в объеме более 20 литров в гараже или дома опасно

Ученый Минин: хранить бензин в объеме более 20 литров в гараже или дома опасно

Стремясь запастись горючим, водители часто скупают тару, однако как рассказал "Газете.Ru" доцент кафедры цифровой экономики и управления НовГУ Дмитрий Минин, не нужно хранить бензин дома или в гараже, тем более в пластиковой таре.

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