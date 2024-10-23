Селена Гомес пришла на вечеринку с бойфрендом и коллегой, с которым её подозревали в романе

Селена Гомес посетила премьеру своего нового фильма "Эмилия Перес" в Лос-Анджелесе. Компанию 32-летней актрисе и певице составил её бойфренд Бенни Бланко, а также коллеги по картине: Эдгар Рамирес, с которым Селену подозревали в романе после их откровенных танцев на концерте Сабрины Карпентер, и Зои Солдана с мужем.