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125region.ru | Новости

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Европейские лидеры захотели уговорить Трампа помочь Украине

Европейские лидеры захотели уговорить Трампа помочь Украине

Европейские лидеры планируют убедить президента США Дональда Трампа поставить Украине дополнительные ракеты для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

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