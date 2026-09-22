Европейские лидеры захотели уговорить Трампа помочь Украине

Европейские лидеры планируют убедить президента США Дональда Трампа поставить Украине дополнительные ракеты для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.
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