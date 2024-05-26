Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Ихтамнеты - таки попались

Ихтамнеты - таки попались

Тяжелораненого инструктора Французского иностранного легиона взяли в плен в селе Клешеевка – СМИ. Российские военные в селе Клещеевка Донецкой Народной Республики захватили тяжелораненого инструктора Французского иностранного легиона.

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