Помощник президента Дюмин назначен секретарем Госсовета

НК

Наталья Котельникова

Дюмин! Господь тебя храни. Дай нищиму народу поесть вволю мяска. Понижай цены на продукты, жить невозможно, просто грабительские цены на всё. Народу позволено только оплачивать ЖКХ и Мосэнерго, мы просто погибаем, когда Госдума жирует.