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Помощник президента Дюмин назначен секретарем Госсовета

Помощник президента Дюмин назначен секретарем Госсовета

Помощник президента РФ Алексей Дюмин назначен на должность секретаря Государственного совета. Соответствующий указ опубликован 29 мая на сайте Кремля.

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Комментарии
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НК
Наталья Котельникова
Дюмин! Господь тебя храни. Дай нищиму народу поесть вволю мяска. Понижай цены на продукты, жить невозможно, просто грабительские цены на всё. Народу позволено только оплачивать ЖКХ и Мосэнерго, мы просто погибаем, когда Госдума жирует.
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17 час.

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