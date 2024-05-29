Помощник президента РФ Алексей Дюмин назначен на должность секретаря Государственного совета. Соответствующий указ опубликован 29 мая на сайте Кремля.
Помощник президента Дюмин назначен секретарем Госсовета
Комментарии
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НК
Наталья Котельникова
Дюмин! Господь тебя храни. Дай нищиму народу поесть вволю мяска. Понижай цены на продукты, жить невозможно, просто грабительские цены на всё. Народу позволено только оплачивать ЖКХ и Мосэнерго, мы просто погибаем, когда Госдума жирует.
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