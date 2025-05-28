Добрый вечер! Завтра в Донецке на 5℃❗ прохладнее Прогнозируется от +16℃ до +21℃ Переменная облачность, дождь • 00:00: ️ +18℃ 58 ☂️ 17% • 03:00: ☁️ +16℃ 63 ☂️ 21% • 06:00: ☁️ +17℃ 64 ☂️ 20% • 09:00: ️ +19℃ 64 ☂️ 35% • 12:00: ️ +20℃ 64 ☂️ 45% • 15:00: ️ +20℃ 64 ☂️ 34% • 18:00: ️ +19℃ 64 ☂️ 38% • 21:00: ️ +16℃ 64 ☂️ 32% На протяжении всего дня погода в Донецке будет пасмурной.