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Следователи приступили к осмотру места падения БПЛА ВСУ в Курске

Следователи приступили к осмотру места падения БПЛА ВСУ в Курске

Сотрудники главного военного следственного управления Следственного комитета (СК) РФ приступили к осмотру последствий падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курске.

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