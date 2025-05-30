Следователи приступили к осмотру места падения БПЛА ВСУ в Курске

Сотрудники главного военного следственного управления Следственного комитета (СК) РФ приступили к осмотру последствий падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курске.
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