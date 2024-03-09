Лучшими российскими сериалами считают военные фильмы, криминал и комедии — опрос

Создатели российских сериалов лучше всех снимают военные фильмы, криминал и комедии. Так считают зрители в возрасте от 18 до 34 лет, сообщил ТАСС генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак по итогам проведенного организацией опроса.