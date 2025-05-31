В 1981 студентка-вахтовик заблудилась в тайге и 25 дней жила так полностью одна

ГИ Геннадий Исаков /В 1981 году семнадцатилетняя студентка из Москвы, Наталья Косорукова, отправилась на геологическую практику в Якутию./ Как она в 17 лет могла быть студенткой? И как могло придти в голову руководителям посылать ребенка, девочку в тайгу с мужчинами? Один знакомый геолог рассказывал, что при подобных экспедициях им придавали бочонок спирта. Мало ли что могло случиться с ней в тайге, если мужчины этот спирт выпивали? Возможно, она сбежала от чьих то домогательств.

Владимир Алтайцев А я не верю,что 25 дней она была без воды и еды. Тем паче, что в якутской тайге есть-то нечего особо. Грибы сырыми нельзя есть. Ягоды в тайге не так уж много, 25 дней на ней не протянешь. Очень мутная история, очень.