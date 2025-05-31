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В 1981 студентка-вахтовик заблудилась в тайге и 25 дней жила так полностью одна

В 1981 студентка-вахтовик заблудилась в тайге и 25 дней жила так полностью одна

В 1981 году семнадцатилетняя студентка из Москвы, Наталья Косорукова, отправилась на геологическую практику в Якутию.

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Комментарии
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ГИ
Геннадий Исаков
/В 1981 году семнадцатилетняя студентка из Москвы, Наталья Косорукова, отправилась на геологическую практику в Якутию./ Как она в 17 лет могла быть студенткой? И как могло придти в голову руководителям посылать ребенка, девочку в тайгу с мужчинами? Один знакомый геолог рассказывал, что при подобных экспедициях им придавали бочонок спирта. Мало ли что могло случиться с ней в тайге, если мужчины этот спирт выпивали? Возможно, она сбежала от чьих то  домогательств.
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10 час.
Владимир Алтайцев
А я  не верю,что  25  дней  она  была  без воды  и еды. Тем паче, что  в якутской  тайге  есть-то нечего  особо. Грибы  сырыми нельзя  есть. Ягоды  в тайге не  так уж много, 25  дней  на ней  не протянешь. Очень мутная  история, очень.
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10 час.
Александр Николаевич
ДВА известных и задукомнтированных случая, когда людей &quot;забывали на работе&quot; - На Командорах (о.Беринга)в середине позапрошлого века, оставили мужика охранять и сохранять шкуры излишне перебитых котиков и каланов. В П-Камчатском начальник уехал в отпуск и забыл про &quot;сторожа&quot;. ОН жил там почти ШЕСТЬ лет!!! Выжил на необитаемом острове, но забыл язык. Аналогичный случай был в глухой Сибирской тайге.
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3 час.
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