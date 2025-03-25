Сергей Цеков заявил, что Киев не в состоянии гарантировать безопасность судоходства в Черном море. После переговоров с США о защите судов в регионе, Цеков выразил недоверие к режиму Зеленского, призвав сохранить высокий уровень защиты в прибрежных зонах России.