Тарханов выступил за назначение Игнашевича на пост главного тренера ЦСКА

Александр Тарханов считает, что новым тренером ЦСКА должен стать Сергей Игнашевич. Известный специалист, ветеран тренерского цеха России Александр Тарханов поделился мыслями о ситуации вокруг вакантного места главного тренера ЦСКА.
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