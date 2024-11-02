На Алтае пожаловались на пенсионеров, заменяющих в магазинах мелкие яйца на крупные

Иногда в ячейках лежат не только яйца разных размеров, но и разных производителей В Алтайском крае в магазинах некоторые пенсионеры перекладывают крупные яйца в ячейки для мелких, а мелкие - в ячейки для крупных, пишет "Бийский рабочий".
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