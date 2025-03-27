Чумаков — про Киркорова в шоу «Один в один»: «Филипп еле стоял на ногах»

Шестой сезон проекта подходит к концу. Члены жюри шоу «Один в один!» предоставлено Пресс-службой28 марта в 21:30 в эфире телеканала «Россия» – долгожданный финал нового сезона музыкального гранд-шоу «Один в один».
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