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ЦБ РФ: Инфляция в стране может достичь пика во II квартале 2024 года

ЦБ РФ: Инфляция в стране может достичь пика во II квартале 2024 года

Годовая инфляции в России может продемонстрировать пиковые показатели во II квартале нынешнего года. Соответствующей информацией поделился первый заместитель директора департамента денежно-кредитной политики Центробанка Российской Федерации Андрей Ганган.

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