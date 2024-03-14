ЦБ РФ: Инфляция в стране может достичь пика во II квартале 2024 года

Годовая инфляции в России может продемонстрировать пиковые показатели во II квартале нынешнего года. Соответствующей информацией поделился первый заместитель директора департамента денежно-кредитной политики Центробанка Российской Федерации Андрей Ганган.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии