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Цены на нефть растут 22 июля из-за новых рисков для поставок на Ближнем Востоке

Цены на нефть растут 22 июля из-за новых рисков для поставок на Ближнем Востоке

Нефть продолжила расти в цене в ходе торгов 22 июля. Сырье дорожает на фоне дальнейшей эскалации вооруженного конфликта на Ближнем Востоке и усиливающихся опасений относительно перебоев в поставках сырья.

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