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Светличная, Терехова, Алфёрова: 7 актрис, по лицам которых узнаётся советское кино

Светличная, Терехова, Алфёрова: 7 актрис, по лицам которых узнаётся советское кино

Советский кинематограф оставил после себя не один канон женской красоты. Одну актрису помнят по глазам и тонким чертам лица, другую — по нескольким минутам танца, третью — по романтической героине, четвёртую — по умению одним взглядом сменить настроение сцены.

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