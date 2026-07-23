CENTCOM отчиталось об ударах по военным объектам Ирана, Тегеран ответил атакой на базы США в Кувейте

CENTCOM объявило о завершении очередной волны ударов по Ирану. Армия США нанесла удары по иранским военным объектам, включая военно-морские возможности, склады ракет и беспилотников, прибрежные радиолокационные объекты и средства противовоздушной обороны.
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