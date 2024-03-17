«Проехалась с концертами»: Орбакайте заработала на россиянах немыслимую сумму

Несмотря на отмену концертов, певица остается востребованной артисткой. Кристина Орбакайте Социальные сетиДо недавнего времени Кристина Орбакайте сталкивалась с отменой концертов в России, но все же сумела возобновить гастрольную деятельность.
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