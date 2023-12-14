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Гасперини похвалил Миранчука за голевой пас в матче «Аталанты» с «Ракувом»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал победу над «Ракувом» (4:0) в матче 6-го тура групповой стадии Лиги Европы и оценил голевую передачу российского полузащитника Алексея Миранчука на форварда Луиса Муриэля.

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