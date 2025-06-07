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Царьград

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Путин утвердил защиту премий: штраф до 20% при дисциплинарных взысканиях

Путин утвердил защиту премий: штраф до 20% при дисциплинарных взысканиях

Президент Владимир Путин подписал закон о защите премий работников от необоснованных снижений при дисциплинарных взысканиях.

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