Летающие морги сели у Украины: офицеры НАТО экстренно прибывают в Киев

На встрече делегации НАТО и командования ВСУ в Киеве могли подниматься вопросы, связанные с вывозом тел европейских офицеров, погибших в ходе конфликта, рассказал в эксклюзивной беседе с aif.
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