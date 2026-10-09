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Аргументы и Факты

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Летающие морги сели у Украины: офицеры НАТО экстренно прибывают в Киев

Летающие морги сели у Украины: офицеры НАТО экстренно прибывают в Киев

На встрече делегации НАТО и командования ВСУ в Киеве могли подниматься вопросы, связанные с вывозом тел европейских офицеров, погибших в ходе конфликта, рассказал в эксклюзивной беседе с aif.

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