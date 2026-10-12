Российские школьники с начала года завоевали 91 медаль международных олимпиад

С начала 2026 года российские школьники уже завоевали на международных олимпиадах 91 медаль — 64 золотые, 26 серебряных и одну бронзовую.
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