Магнитка собрала сортопрокатчиков России и ближнего зарубежья

ММК делится опытом с сортопрокатчиками отрасли. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», на базе предприятия завершает свою работу первый этап межзаводской школы по обмену производственным опытом руководителей и специалистов производства сортового проката.