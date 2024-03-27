Анастасия Ракова сообщила о новых курсах в МЭШ для лучшей подготовки к ЕГЭ

Для школьников каждую неделю будут организовывать два онлайн-семинара по математике, физике, биологии, литературе и обществознанию Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о расширении функционала «Московской электронной школы» для учеников 11 классов.