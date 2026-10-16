Апелляционный антикоррупционный суд Армении отклонил жалобу защиты заместителя председателя Республиканской партии Армена Ашотяна, оставив его под домашним арестом по делу о предполагаемом использовании должностных полномочий в корыстных целях.
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