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В деревне Кабаново завершается капитальный ремонт школы

В деревне Кабаново завершается капитальный ремонт школы

В деревне Кабаново Орехово-Зуевского городского округа подходит к концу капитальный ремонт школы. На объекте работают 85 человек, которые благоустраивают территорию: укладывают асфальт на дорожках и завезли чернозем для газонов.

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