Гармоничное преображение Нефтекамска

Уже этой осенью в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в башкирском Нефтекамске будет благоустроена аллея по проспекту Юбилейный на участке от Социалистической улицы до улицы Строителей .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии