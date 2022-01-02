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Громкий скандал со сборной России в Канаде. Наших обвиняют в пьянстве, курении, отказе от масок - их сняли с рейса

Громкий скандал со сборной России в Канаде. Наших обвиняют в пьянстве, курении, отказе от масок - их сняли с рейса

Кошмарное начало 2022-го для российского хоккея. Вечером 29 декабря был официально отменен молодежный чемпионат мира по хоккею.

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