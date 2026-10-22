15 октября 2026 года Департамент национальных парков Таиланда официально объявил об открытии двух тропических архипелагов — Симиланских островов и островов Сурин, после полугодового экологического карантина, необходимого для естественной регенерации коралловых рифов.
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