В Армавире один из офицеров решил проверить, кто принёс отравленный торт

Вместе с их семьями, чтоб поганое семя дальше не плодилось! Очень хорошая мысль: "пришедший с мечом, да от меча и погибнет"!

Нина Грекова

Многим спас жизнь. Нам надо быть сейчас, особенно бдительными: к незнакомым соседям, ( ОСОБЕННО НЕ РУССКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ), не открывать входную домофонную дверь, если просят и т.д.