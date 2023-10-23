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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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В Армавире один из офицеров решил проверить, кто принёс отравленный торт

В Армавире один из офицеров решил проверить, кто принёс отравленный торт

Он подтвердил информацию о попытке отравить летчиков Фото: t.me/vrogov/12589Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем телеграм-канале подтвердил информацию о том, что выпускников-летчиков из Армавирского военного авиационного училища пытались отравить тортом и ящиком виски.

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Комментарии
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M
Malina
Вместе с их семьями, чтоб поганое семя дальше не плодилось! Очень хорошая мысль: &quot;пришедший с мечом, да от меча и погибнет&quot;!
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3 д.
Нина Грекова
Многим спас жизнь. Нам надо быть сейчас, особенно бдительными: к незнакомым соседям, ( ОСОБЕННО НЕ РУССКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ), не открывать входную домофонную дверь, если просят и т.д.
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3 д.
Русский Империалист
&quot;Бди !&quot; (С) Козьма Прутков
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3 д.

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