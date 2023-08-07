Врач и дипломат Пётр Бадмаев

Сегодня мы продолжим рассказо Петре Бадмаеве, который попал в Петербург в качестве помощника своего брата – бурятского эмчи-ламы, ставшего военным врачом и открывшего в российской столице аптеку тибетских лекарств.
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