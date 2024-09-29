Премьер Японии Исиба предложил обсудить размещение ядерного оружия США в Азии

Новый председатель правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) Сигэру Исиба, который 1 октября займет пост премьер-министра страны, призвал обсудить размещение ядерного оружия США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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