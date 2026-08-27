MMGP.com — ново...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Chain Signatures: как NEAR защищает межсетевые транзакции с помощью MPC

Chain Signatures: как NEAR защищает межсетевые транзакции с помощью MPC

Функция Chain Signatures позволяет одной учетной записи NEAR, включая смарт-контракты, подписывать и выполнять транзакции во внешних блокчейнах, не полагаясь на традиционные мосты или отдельные развертывания контрактов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии