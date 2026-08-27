Chain Signatures: как NEAR защищает межсетевые транзакции с помощью MPC

Функция Chain Signatures позволяет одной учетной записи NEAR, включая смарт-контракты, подписывать и выполнять транзакции во внешних блокчейнах, не полагаясь на традиционные мосты или отдельные развертывания контрактов.
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