Клаксон
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Клаксон

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Производство автомобилей в России

Производство автомобилей в России

Выпуск легковых автомобилей за девять месяцев текущего года уже превзошел показатели прошлого года. По данным маркетингового агентства НАПИ, производство легковых автомобилей за девять месяцев текущего года составило 372,3 тысячи штук.

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