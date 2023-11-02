Производство автомобилей в России

Выпуск легковых автомобилей за девять месяцев текущего года уже превзошел показатели прошлого года. По данным маркетингового агентства НАПИ, производство легковых автомобилей за девять месяцев текущего года составило 372,3 тысячи штук.
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