США будут грабить танкеры и забирать нефть по закону. К чему приведет пиратство на госуровне?

Представьте: огромный танкер медленно движется через Ормузский пролив. На горизонте появляется военный корабль под звездно-полосатым флагом.
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