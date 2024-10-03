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Белоруссия снова повысила минимальные цены на ряд молочных продуктов для России

Сегодня стало известно, что министерство сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии повысило предельные минимальные цены на отдельные виды товаров, которые реализуются по внешнеторговым договорам, сообщает корреспондент TThe Moscow Post.

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