В нескольких регионах Украины прогремели взрывы, Польша подняла истребители

Телеграм-каналы «Страна» и «Суспільне» сообщают о взрывах в Винницкой, Киевской, Львовской, Полтавской, Одесской, Хмельницкой, Харьковской, Черкасской областях, а также в Киеве, Кременчуге, Харькове, Ивано-Франковске, Сумах.